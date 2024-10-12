Успехи урожайной кампании в Коми: рекордные показатели и предстоящие вызовы

Фото из архива Pro Города

В Республике Коми продолжается интенсивная уборочная кампания, которая демонстрирует впечатляющие результаты, превышающие все ожидания. Об этом информирует глава региона Владимир Уйба. В частности, сбор картофеля, известного как «второй хлеб», успешно завершился в ряде районов: Усть-Куломском, Княжпогостском, Корткеросском, Удорском, Печорском и Сыктывдинском. Объём собранного картофеля превысил 6,5 тысяч тонн, что на 23% выше прогнозируемого уровня.

В то же время в Сыктывкаре активно продолжается сбор капусты. На сегодняшний день валовый сбор овощей открытого грунта составил внушительные 383,2 тонны. Эта цифра составляет 58% от запланированного объёма и превышает результаты аналогичного периода прошлого года в 1,5 раза, что говорит о значительном прогрессе и совершенствовании агротехнических практик.

Особого внимания заслуживает и кормозаготовительная кампания, которая идет полным ходом. Хозяйства Усть-Цилемского, Усть-Куломского, Печорского, Сысольского, Ижемского, Корткеросского, Удорского, Койгородского районов и города Ухта полностью выполнили план по заготовке кормов. На условную голову заготовлено 26,2 центнера кормовых единиц, что составляет 116% от плана и 96% по сравнению с аналогичной датой предыдущего года.