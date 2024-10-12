В Сыктывкаре иномарка и фургон не поделили перекрёсток

В Сыктывкаре "Соболь" не уступил дорогу Kia Rio и врезался в него. Об этом сообщает УГИБДД региона.

По данным Управления Госавтоинспекции Коми авария случилась вечером 10 октября 2024 года. Около 20:45 43-летний мужчина за рулём ГАЗ-2752 ехал по улице Энгельса в сторону улицы Печорской с Интернациональной. На пересечении с улицей Водопьянова, пытаясь повернуть налево, он не уступил дорогу встречной машине Kia Rio. В результате произошло столкновение.