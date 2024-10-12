В Сыктывкаре иномарка и фургон не поделили перекрёсток
- 08:30 12 октября
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре "Соболь" не уступил дорогу Kia Rio и врезался в него. Об этом сообщает УГИБДД региона.
По данным Управления Госавтоинспекции Коми авария случилась вечером 10 октября 2024 года. Около 20:45 43-летний мужчина за рулём ГАЗ-2752 ехал по улице Энгельса в сторону улицы Печорской с Интернациональной. На пересечении с улицей Водопьянова, пытаясь повернуть налево, он не уступил дорогу встречной машине Kia Rio. В результате произошло столкновение.
Водитель "Киа" 1981 года рождения получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Согласно информации Госавтоинспекции, управлявший "Соболем" сыктывкарец не впервые нарушает правила дорожного движения, его привлекали к ответственности в общей сложности 61 раз, из них 9 раз за последний год. Свои водительские права он получил в мае 2023 года.
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