Синоптики рассказали о погоде в Коми 12 октября
- 06:30 12 октября
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- Анастасия Амелькина
Жителей Воркуты и отдельных северных районов Коми ждёт снег. О погоде сообщает ЦГМС региона.
На территории Республики Коми 12 октября ожидается переменная облачность. В ночное время осадки, как правило, не предвидятся, однако в дневные часы в некоторых северных районах возможен небольшой снег, который местами может переходить в мокрый снег.
В южных районах республики ветер будет дуть преимущественно южный скоростью 6-11 м/с. В северных и центральных частях региона ветер усилится до 7-12 м/с, и ожидаются порывы до 15-18 метров в секунду. Ночные температуры воздуха составят от -1 до -6 градусов Цельсия, а при прояснениях в восточных районах столбики термометров могут опуститься до -8…-13 градусов. Днем температура повысится и будет колебаться в диапазоне от 0 до +5 градусов Цельсия.
Жителей столицы Коми также ожидает переменная облачность. В основном в Сыктывкаре прогнозируются сухие погодные условия без существенных осадков. Ветер преимущественно южного направления, его скорость составит от 6 до 11 м/с. В ночные часы температура воздуха будет находиться в пределах от -4 до -6 градусов, а в дневное время повысится, достигнув отметок +3…+5 градусов Цельсия.