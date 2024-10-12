Синоптики рассказали о погоде в Коми 12 октября

Фото из архива Pro Города

Жителей Воркуты и отдельных северных районов Коми ждёт снег. О погоде сообщает ЦГМС региона. На территории Республики Коми 12 октября ожидается переменная облачность. В ночное время осадки, как правило, не предвидятся, однако в дневные часы в некоторых северных районах возможен небольшой снег, который местами может переходить в мокрый снег.

В южных районах республики ветер будет дуть преимущественно южный скоростью 6-11 м/с. В северных и центральных частях региона ветер усилится до 7-12 м/с, и ожидаются порывы до 15-18 метров в секунду. Ночные температуры воздуха составят от -1 до -6 градусов Цельсия, а при прояснениях в восточных районах столбики термометров могут опуститься до -8…-13 градусов. Днем температура повысится и будет колебаться в диапазоне от 0 до +5 градусов Цельсия.