В Сыктывкаре сгорел очередной дом по улице Юхнина
- 23:20 6 октября
- 16+
- Дмитрий Толстенёв
Вечером 6 октября в Сыктывкаре произошло возгорание в нежилом двухэтажном деревянном доме на улице Юхнина. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы ближе к 20.00, и огонь охватил площадь в 40 квадратных метров.
Пожарные оперативно прибыли на место и приступили к тушению. К счастью, пожар удалось локализовать, не допустив дальнейшего распространения огня на соседние строения.
Этот инцидент стал уже вторым пожаром на улице Юхнина за последнюю неделю. Ранее, 29 сентября, также произошло возгорание в другом нежилом здании под номером 17А. Тогда из горящего дома самостоятельно эвакуировались четыре человека, хотя здание также было признано нежилым и планировалось к сносу. В обоих случаях огонь удалось вовремя потушить, однако вызывает беспокойство повторяемость подобных происшествий на одной и той же улице за короткий период.
Предварительной причиной пожара специалисты называют неосторожное обращение с огнем. Это стандартная версия для подобных инцидентов, однако она требует тщательной проверки. В данном случае не исключено, что к возгоранию могли привести действия случайных лиц или лиц без определенного места жительства, которые могли находиться в заброшенном здании на момент пожара. Учитывая, что оба дома на улице Юхнина не эксплуатировались и подлежали сносу, версии о поджогах также не исключаются, и причины пожаров будут тщательно расследоваться.