В Сыктывкаре сгорел очередной дом по улице Юхнина

Вечером 6 октября в Сыктывкаре произошло возгорание в нежилом двухэтажном деревянном доме на улице Юхнина. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы ближе к 20.00, и огонь охватил площадь в 40 квадратных метров.

Пожарные оперативно прибыли на место и приступили к тушению. К счастью, пожар удалось локализовать, не допустив дальнейшего распространения огня на соседние строения.