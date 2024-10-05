Сыктывкарцы поклонились Чудотворной Казанской иконе Божией Матери
- 22:30 5 октября
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- Олег Помидоров
5 октября в столицу Коми привезли Чудотворную Казанскую икону Божией Матери.
Ранее, глава республики Владимир Уйба сообщил, что 5 октября в Сыктывкар доставят святыню. В столице Коми она пробудет три дня – до 8 октября. Руководитель региона отметил, что это событие имеет огромное значение для верующих всей республики.
Мероприятия в Свято-Стефановском кафедральном соборе начались сегодня в 17:00. К 20 часам вечера святыня прилетела в сыктывкарский аэропорт, а уже к 20:40 была доставлена в собор для торжественного молебна.
Владимир Уйба был одним из первых, кто прикоснулся к святыне в Коми – он же и сопровождал икону от аэропорта до собора. В главном храме региона к тому моменту было уже немалое количество верующих горожан, которые желали поклониться Чудотворной Казанской иконе Божией Матери.
В то же время, правоохранительные органы обеспечивали безопасность на территории собора и проверяли каждого входящего металлодетектором. Церемония завершилась общим молебном, после чего каждый верующий смог приложиться к святыне.
Прибытие иконы в республику стало возможным благодаря Всероссийскому молебну о Победе, при благословении Святейшего Патриарха Кирилла и при активной поддержке Всемирного Русского Народного Собора, Фонда “Царьград” и реготделения Всемирного Русского Народного Собора в Коми.
Во время нахождения иконы в Сыктывкаре запланированы торжественные мероприятия: поклонение, богослужения с пением молебнов и чтением Акафиста. Крестный ход пройдет 8 октября. Из-за прибытия иконы с 6 по 8 октября, с 7 до 21 часа будет перекрыты участки автодороги по улице Свободы и Ленина, которые примыкают к площади у собора.