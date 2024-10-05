Сыктывкарцы поклонились Чудотворной Казанской иконе Божией Матери

Мероприятия в Свято-Стефановском кафедральном соборе начались сегодня в 17:00. К 20 часам вечера святыня прилетела в сыктывкарский аэропорт, а уже к 20:40 была доставлена в собор для торжественного молебна.



Владимир Уйба был одним из первых, кто прикоснулся к святыне в Коми – он же и сопровождал икону от аэропорта до собора. В главном храме региона к тому моменту было уже немалое количество верующих горожан, которые желали поклониться Чудотворной Казанской иконе Божией Матери.



В то же время, правоохранительные органы обеспечивали безопасность на территории собора и проверяли каждого входящего металлодетектором. Церемония завершилась общим молебном, после чего каждый верующий смог приложиться к святыне.

