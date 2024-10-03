“Можете воспользоваться наличкой”: некоторые пользователи “Т-Банка” остались без денег

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

2 октября у части клиентов одного из известных российских банков произошли повторные списания со счета. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” стал жертвой технического сбоя. Сотрудник издания не хранит на своем счету крупные деньги. На тот момент у него было лишь около 500 рублей. В районе 17 часов вечера 2 октября, буквально за считанные секунды журналисту пришло несколько сообщений о списании средств, датированных 23 и 24 сентября. Среди источников списания обычные потребительские места: продуктовые магазины и кафе. Сейчас баланс счета журналиста ушел в долг на 300 рублей.



После произошедшего журналист связался с технической поддержкой “Т-Банка”. Перед связью с живым оператором, робот сообщил, что они в курсе о проблеме с непреднамеренным списанием и пообещали вернуть средства в течение одного-двух дней.

Когда на связь вышел реальный оператор, он также подтвердил информацию о техническом сбое в работе финансовой организации, назвав это “задвоением”. Также, сотрудник банка порекомендовал нашему журналисту пока пользоваться наличными средствами.

Выяснилось, что причиной сбоя, со слов представителей банка, стала проблема сервисов, которые обслуживают организации, где произошли повторные списания. Банк пообещал оперативно исправить все это, указав сроки в несколько дней.



При этом в технической поддержке отказались давать гарантии, что в дальнейшем подобных сбоев не произойдет.

В сети уже появились сообщения, что другие пользователи потеряли достаточно крупные суммы. Один из клиентов банка пожаловался, что перед полетом на его счету было около 60 тысяч рублей, а после посадки в аэропорту, его счет ушел в минус 20 тысяч рублей. У некоторых также были списания с суммами, которые превысили десятки тысяч рублей.