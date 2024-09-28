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Сотрудники МЧС России обучали педагогов Коми основам безопасности жизнедеятельности

Сотрудники МЧС России обучали педагогов Коми основам безопасности жизнедеятельностиФото МЧС России

Педагоги Коми прошли обучение по основам безопасности. Об этом сообщает МЧС региона.

В «Гренаде» сотрудники МЧС России провели обучение педагогов республики по основам безопасности. В течение трех дней учителя из Воркуты, Ухты, Сосногорска, Печоры, Вуктыла, Усинска, Инты, Ижемского и Усть-Цилемского районов, а также из Республиканского центра образования, улучшали свои навыки преподавания.

МЧС сотрудники Петр Вокуев и Александр Погудин рассказали о действиях при сигнале «Внимание всем!» и показали, как использовать средства защиты дыхания. Александр Муханов, специалист отдела связи, познакомил участников с мобильным узлом связи и правилами организации связи в чрезвычайных ситуациях. По завершении курса и после успешной аттестации педагоги получили удостоверения о повышении квалификации.

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