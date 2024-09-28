Сотрудники МЧС России обучали педагогов Коми основам безопасности жизнедеятельности
- 01:00 29 сентября
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- Анастасия Амелькина
Педагоги Коми прошли обучение по основам безопасности. Об этом сообщает МЧС региона.
В «Гренаде» сотрудники МЧС России провели обучение педагогов республики по основам безопасности. В течение трех дней учителя из Воркуты, Ухты, Сосногорска, Печоры, Вуктыла, Усинска, Инты, Ижемского и Усть-Цилемского районов, а также из Республиканского центра образования, улучшали свои навыки преподавания.
МЧС сотрудники Петр Вокуев и Александр Погудин рассказали о действиях при сигнале «Внимание всем!» и показали, как использовать средства защиты дыхания. Александр Муханов, специалист отдела связи, познакомил участников с мобильным узлом связи и правилами организации связи в чрезвычайных ситуациях. По завершении курса и после успешной аттестации педагоги получили удостоверения о повышении квалификации.
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