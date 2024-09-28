Сотрудники МЧС России обучали педагогов Коми основам безопасности жизнедеятельности

Педагоги Коми прошли обучение по основам безопасности. Об этом сообщает МЧС региона.

В «Гренаде» сотрудники МЧС России провели обучение педагогов республики по основам безопасности. В течение трех дней учителя из Воркуты, Ухты, Сосногорска, Печоры, Вуктыла, Усинска, Инты, Ижемского и Усть-Цилемского районов, а также из Республиканского центра образования, улучшали свои навыки преподавания.