Мэр Сыктывкара положительно оценил транспортную реформу
- 14:15 24 сентября
- 6+
- Олег Помидоров
24 сентября в ходе брифинга после общегородской планерки, руководитель города Владимир Голдин пообщался с журналистами и ответил на самые острые вопросы.
24 сентября в ходе брифинга после общегородской планерки, руководитель города Владимир Голдин пообщался с журналистами и ответил на самые острые вопросы.
Один из журналистов спросил главу сыктывкарской администрации, получают ли они в рамках обратной связи положительные отзывы после проведенной транспортной реформы в столице Коми.
Владимир Голдин отметил, что сейчас отзывы поступают разные, однако он приметил, что положительных – больше.
“У нас гораздо больше сохраняется вопросов по тем маршрутам, которые у нас не менялись. В первую очередь вопросы от пассажиров связаны не с изменениями, а с качеством перевозок. Для нас важно, чтобы было то что необходимо нашему населению”, – заявил мэр Сыктывкара.
Также журналисты отметили, что на некоторых маршрутах нехватает водителей. Глава города сообщил, что сейчас по поиску новых людей, управляющих автобусами, проходит серьезная рекламная кампания.
“Комиавтотранс, это единственный перевозчик, у которого есть вопросы по водителям. Сейчас количество желающих водить автобусы превышает потребности. Но мы хотим, чтобы качество работы водителя также проверялось, перед запуском его работы на маршруты. От этого зависит безопасность пассажиров”, – добавил Владимир Голдин.
Мэр отметил, что на девяти городских маршрутах автобусами управляют девушки. По его словам, это позволяет создать реальную конкуренцию водителям, представляющим сильный пол.