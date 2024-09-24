Мэр Сыктывкара положительно оценил транспортную реформу

24 сентября в ходе брифинга после общегородской планерки, руководитель города Владимир Голдин пообщался с журналистами и ответил на самые острые вопросы.

24 сентября в ходе брифинга после общегородской планерки, руководитель города Владимир Голдин пообщался с журналистами и ответил на самые острые вопросы.

Один из журналистов спросил главу сыктывкарской администрации, получают ли они в рамках обратной связи положительные отзывы после проведенной транспортной реформы в столице Коми.

Владимир Голдин отметил, что сейчас отзывы поступают разные, однако он приметил, что положительных – больше.

“У нас гораздо больше сохраняется вопросов по тем маршрутам, которые у нас не менялись. В первую очередь вопросы от пассажиров связаны не с изменениями, а с качеством перевозок. Для нас важно, чтобы было то что необходимо нашему населению”, – заявил мэр Сыктывкара.

Также журналисты отметили, что на некоторых маршрутах нехватает водителей. Глава города сообщил, что сейчас по поиску новых людей, управляющих автобусами, проходит серьезная рекламная кампания.