Снег нагрянет неожиданно рано: синоптики назвали точную дату начала зимы

Фото из архива "Про Города"

В мире метеорологии произошел настоящий прорыв. Благодаря инновационным методам прогнозирования, синоптики смогли определить точную дату первого снегопада в этом году. Эта новость вызвала немалое удивление среди населения, ведь зима, по прогнозам, наступит значительно раньше обычного.

Согласно данным метеорологов, первый снег ожидается уже в конце октября. Для составления столь точного прогноза специалисты использовали комплексный подход, включающий: