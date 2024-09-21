В Коми загорелся торговый центр
- 09:00 21 сентября
- 12+
- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Ухте за сутки горели торговый центр и баня. Об этом сообщает МЧС по Республике Коми.
19 сентября 2024 года из-за неосторожного обращения с огнём в торговом центре «Гагаринский» посёлка Водный произошло возгорание. Шесть огнеборцев и две единицы техники ликвидировали пожар площадью 1 квадратный метр. Никто не пострадал.
Второй вызов поступил в этот день с 1-ых Водненских дач. В СОТ «Дружба» загорелась частная баня. Причиной стало нарушение требований безопасности при использовании печи. Также шесть огнеборцев и две единицы техники потушили огонь на площади в 15 квадратных метров.
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