В Коми загорелся торговый центр

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Ухте за сутки горели торговый центр и баня. Об этом сообщает МЧС по Республике Коми.

19 сентября 2024 года из-за неосторожного обращения с огнём в торговом центре «Гагаринский» посёлка Водный произошло возгорание. Шесть огнеборцев и две единицы техники ликвидировали пожар площадью 1 квадратный метр. Никто не пострадал.