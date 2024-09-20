В Сыктывкаре общественники проверили состояние городского маневренного фонда

фото: Администрация МО ГО "Сыктывкар"

В Сыктывкаре представители администрации совместно с общественниками проверили состояние столичного маневренного фонда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Коми. Напомним, в маневренный фонд переселяют граждан из ветхого и аварийного жилья. Также туда размещают людей пострадавших от пожаров, паводков и других чрезвычайных ситуаций.

Общественники Сыктывкара посетили два здания, где расположен маневренный жилфонд: на улице Общественной, 11 в поселке Верхняя Максаковка и на улице Ухтинской, 2 в поселке Краснозатонский.

Председатель комитета жилищной политики Сыктывкара Кристина Ващенкова сообщила, что в зданиях ежедневно проводится уборка мест общего пользования, на кухнях установлена бытовая техника, а также имеются стиральные машины.

Общие помещения снабжены необходимыми принадлежностями, в прачечных есть места для сушки белья. Также отметим, что здания охраняются круглосуточно. Кроме того, в маневренном фонде в поселке Краснозатонский предусмотрены условия для маломобильных граждан.