В Сыктывкаре общественники проверили состояние городского маневренного фонда
- 19:00 20 сентября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре представители администрации совместно с общественниками проверили состояние столичного маневренного фонда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Коми.
Напомним, в маневренный фонд переселяют граждан из ветхого и аварийного жилья. Также туда размещают людей пострадавших от пожаров, паводков и других чрезвычайных ситуаций.
Общественники Сыктывкара посетили два здания, где расположен маневренный жилфонд: на улице Общественной, 11 в поселке Верхняя Максаковка и на улице Ухтинской, 2 в поселке Краснозатонский.
Председатель комитета жилищной политики Сыктывкара Кристина Ващенкова сообщила, что в зданиях ежедневно проводится уборка мест общего пользования, на кухнях установлена бытовая техника, а также имеются стиральные машины.
Общие помещения снабжены необходимыми принадлежностями, в прачечных есть места для сушки белья. Также отметим, что здания охраняются круглосуточно. Кроме того, в маневренном фонде в поселке Краснозатонский предусмотрены условия для маломобильных граждан.
Напомним, в Коми сотрудники ГАИ привлекли к административной ответственности свыше восьми тысяч граждан за тонировку стекол в машине.