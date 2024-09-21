В Сыктывкаре резкая остановка автобуса стала причиной травмы у местной жительницы
- 08:45 21 сентября
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- Анастасия Амелькина
Фото МВД Республики Коми
Сыктывкарка упала в автобусе и получила черепно-мозговую травму. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.
19 сентября 2024 года около 17:15 в столице региона произошло ДТП. Автобус «Нефаз» под управление мужчины 1977 года рождения двигался по Коммунистической улице со стороны «кольца» в направление улицы Старовского. В районе дома №46 общественный транспорт резко затормозил, что привело к падению в салоне пассажирки 1979 года рождения.
У женщины под вопросом черепно-мозговая травма. Госпитализация ей не потребовалась.
Водитель автобуса за рулём с 1999 года. В течение этого года он дважды привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
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