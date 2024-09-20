В Коми разработают проект новой школы в селе Грива: старая постройка сгорела этой зимой
- 16:00 20 сентября
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- Инесса Богатая
В Коми ищут подрядчика для разработки проектно-сметной документации по строительству школы и дошкольного отделения в селе Грива Койгородского района. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на портал госзакупок.
Напомним, что в феврале 2024 года старая школа была разрушена пожаром.
Согласно данным на портале госзакупок, новое здание сможет принимать 40 школьников и 20 детей дошкольного возраста. Победителю тендера нужно будет включить в проект помещения для обучающихся 1-4 и 5-9 классов, спортивно-оздоровительные зоны, библиотеку, пищеблок со столовой и медицинский кабинет. Для дошкольной группы планируются отдельные игровые и спальные комнаты, залы для спорта и музыки, а также буфет-раздаточная.
На территории учебного заведения также будет расположена универсальная спортивная площадка, беговая дорожка с прямым участком, зона с уличными тренажерами и площадка для сдачи норм ГТО. Для детей детского сада предусмотрят отдельные физкультурно-игровые зоны. В проектной документации также учтут работы по благоустройству территории.
Количество этажей здания уточнится в проекте. Общая площадь сооружения составит 2000 квадратных метров.
Начальная стоимость контракта начинается от 17 миллионов рублей. Заявки принимаются до 9 октября, а завершение работ назначено на 17 декабря 2024 года.