В Коми разработают проект новой школы в селе Грива: старая постройка сгорела этой зимой

В Коми ищут подрядчика для разработки проектно-сметной документации по строительству школы и дошкольного отделения в селе Грива Койгородского района. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на портал госзакупок.

Напомним, что в феврале 2024 года старая школа была разрушена пожаром.