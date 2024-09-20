В Коми с начала 2024 года сотрудники ГАИ привлекли к ответственности свыше восьми тысяч водителей за то тонировку

С начала 2024 года сотрудники Госавтоинспекции Республики Коми привлекли к административной ответственности 8346 водителей за нарушение правил тонировки стекол в автомобилях. Такая информация была предоставлена Госавтоинспекцией региона.

Инспекторы ГИБДД Коми систематически осуществляют проверки транспортных средств на соответствие светопропускаемости стекол установленным техническим стандартам. Добавим, что за такие нарушения водителям грозит штраф в размере 500 рублей.