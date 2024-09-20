В Коми с начала 2024 года сотрудники ГАИ привлекли к ответственности свыше восьми тысяч водителей за то тонировку
- 14:30 20 сентября
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- Инесса Богатая
С начала 2024 года сотрудники Госавтоинспекции Республики Коми привлекли к административной ответственности 8346 водителей за нарушение правил тонировки стекол в автомобилях. Такая информация была предоставлена Госавтоинспекцией региона.
Инспекторы ГИБДД Коми систематически осуществляют проверки транспортных средств на соответствие светопропускаемости стекол установленным техническим стандартам. Добавим, что за такие нарушения водителям грозит штраф в размере 500 рублей.
Также в ГИБДД уточнили, что при оформлении административного правонарушения водителю выдается предписание устранить нарушение. Если данное требование не будет выполнено в установленный срок, автовладельцу может грозить более серьезное административное наказание, предполагающее штраф от двух до четырех тысяч рублей, либо арест до 15 суток, или же обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов.
Согласно Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, лобовое и передние боковые стекла автомобиля обязаны пропускать не менее 70% света. Водителям необходимо помнить, что использование тонированных стекол негативно сказывается на скорости реакции и способности распознавать объекты с низким контрастом, особенно в ночное время, что может стать причиной ДТП из-за недостаточного освещения.
Напомним, ранее мы сообщали, что Следственный комитет Коми проверит эжвинскую больницу в Сыктывкаре. Надзорный орган заинтересовался скандальным видео, на котором у пациента образовались пролежни и некроз ткааней.