Под куполом храма XIX века в Коми обнаружили ценный фрагмент старинного письма

Фото Управления Республики Коми по охране памятников

В ходе работ по сохранению храма святителя Дмитрия Ростовского, расположенного в поселке Кажым Койгородского района Республики Коми, был найден фрагмент старинного письма. Об этом сообщила Марина Андреева, возглавляющая региональное Управление по охране объектов культурного наследия.

Важно отметить, что церковь святителя Дмитрия Ростовского является объектом культурного наследия федерального значения и входит в состав Ансамбля Кажымского чугунолитейного завода. Она возвышается на холме в северо-восточной части поселка, неподалеку от плотины.

Дополнительно уточним, что первая деревянная церковь в Кажыме была построена в 1761 году по поручению устюжского купца Курочкина. В 1820-х годах началось строительство каменной церкви, которая стоит на этом месте сегодня. По предположениям, стены и свод храма украсили настенной живописью в середине XIX века.

Также замечено, что последним священником храма с 1907 по 1916 год был Александр Кириллович Покровский. Во времена Великой Отечественной войны колокола были сняты с колокольни для фронтовых нужд, а витая чугунная ограда была утрачена.