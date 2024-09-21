В Коми автоледи не заметила пешехода и сбила его

Фото МВД Республики Коми

Жительница Инты попала под колёса отечественного авто. Как это произошло сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми. 19 сентября 2024 года около пяти часов утра в Инте произошло ДТП с пострадавшей. Жительница города за рулём автомобиля «ВАЗ-21093» двигалась по улице Мира. Возле дома №35 машина наехала на девушку 1998 года рождения. Пешеход была слева по ходу движения транспорта.

Интинка получила ушибленные раны кисти и колена с левой стороны. Госпитализация ей не потребовалась.

Водитель ВАЗа за рулём с 2015 года. За это время женщина 12 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД, семь из которых в течение этого года.