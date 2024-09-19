В Коми сотрудник предприятия пьяным сел за руль экскаватора
- 16:30 19 сентября
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- Инесса Богатая
В Республике Коми полицейские задержали водителя экскаватора, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. По информации от БНК, мировой судья Девонского судебного участка города Усинска рассмотрел дело о данном административном правонарушении.
Происшествие имело место 14 августа. Подсудимый, исполняя рабочие обязанности в одной из городских благоустроительных компаний, управлял экскаватором на улице Парковой в Усинске. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения.
Сотрудники ГИБДД ОМВД России по Усинску, проведя проверку, зафиксировали факт нахождения водителя в нетрезвом состоянии во время управления экскаватором. Мужчина не стал отрицать свою вину.
По итогам рассмотрения дела мировой судья признал подсудимого виновным и назначил ему административный арест на десять суток.