В Коми сотрудник предприятия пьяным сел за руль экскаватора

В Республике Коми полицейские задержали водителя экскаватора, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. По информации от БНК, мировой судья Девонского судебного участка города Усинска рассмотрел дело о данном административном правонарушении.

Происшествие имело место 14 августа. Подсудимый, исполняя рабочие обязанности в одной из городских благоустроительных компаний, управлял экскаватором на улице Парковой в Усинске. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения.