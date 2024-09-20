В результате двойного ДТП в Ухте пострадал ребенок

В Ухте произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по Коми.

Как следует из материалов региональной Госавтоинспекции, инцидент зафиксировали вчера, 19 сентября, около половины четвертого дня. 59-летний водитель ВАЗ-21043 стал разворачивать авто в районе дома №2 по улице Сенюкова. Однако, не убедившись в безопасности своих действий, он не уступил дорогу и столкнулся с едущим в том же направлении питбайком MotoLand. После этого мотоциклист налетел на припаркованный поблизости автомобиль Skoda Octavia.