В результате двойного ДТП в Ухте пострадал ребенок
- 09:50 20 сентября
- 12+
- Татьяна Зубова
В Ухте произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по Коми.
Как следует из материалов региональной Госавтоинспекции, инцидент зафиксировали вчера, 19 сентября, около половины четвертого дня. 59-летний водитель ВАЗ-21043 стал разворачивать авто в районе дома №2 по улице Сенюкова. Однако, не убедившись в безопасности своих действий, он не уступил дорогу и столкнулся с едущим в том же направлении питбайком MotoLand. После этого мотоциклист налетел на припаркованный поблизости автомобиль Skoda Octavia.
В результате аварии пострадал 15-летний мотоциклист. Медики диагностировали ему ушибы правого бедра и колена. Госпитализация ему не потребовалась. На момент происшествия подросток находился в мотошлеме, однако без сопровождения взрослых.
Напомним, ранее в Сыктывкаре женщина, что не уступила дорогу пожарной машине, перевернулась. Дело в том, что служебная машина ехала с большой скоростью с включенными проблесковыми маяками и сиреной. От удара легковое авто опрокинулось на крышу.