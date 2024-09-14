На трассе «Сыктывкар-Эжва» ограничат движение автотранспорта

До 18 сентября в Сыктывкаре будет ограничено движение на одной из дорог. Это коснётся маршрута в сторону Эжвы.

Администрация Сыктывкара сообщает, что с 13 по 18 сентября 2024 года на трассе «Сыктывкар-Эжва» будет ограничено движение по правой полосе (участок 11-12 км в сторону Эжвы) из-за ремонта дороги. Работы направлены на устранение колейности на участке длиной чуть более километра.