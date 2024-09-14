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На трассе «Сыктывкар-Эжва» ограничат движение автотранспорта

На трассе «Сыктывкар-Эжва» ограничат движение автотранспортаФото из архива Pro Города

До 18 сентября в Сыктывкаре будет ограничено движение на одной из дорог. Это коснётся маршрута в сторону Эжвы.

Администрация Сыктывкара сообщает, что с 13 по 18 сентября 2024 года на трассе «Сыктывкар-Эжва» будет ограничено движение по правой полосе (участок 11-12 км в сторону Эжвы) из-за ремонта дороги. Работы направлены на устранение колейности на участке длиной чуть более километра.

Напомним, что это уже третий ремонтный участок на Октябрьском проспекте в этом году. Все три участка выбраны совместно с Госавтоинспекцией в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ремонт третьего участка проходит в сентябре благодаря сэкономленным средствам, полученным от ранее проведенных электронных аукционов на другие дорожные объекты в рамках ремонтной кампании 2024 года.

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