Владимир Голдин отчитался о своей работе за 2023 год

Фото администрации Сыктывкара

Мэр Сыктывкара Владимир Голдин отчитался о деятельности администрации за 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Коми. На ремонт дорог направлено 417, 5 млн рублей по программе БКД: уложено новое покрытие на 21 участке (более 13 км) и привлечено 200 млн рублей для ремонта двух Промышленных улиц. Отремонтировано более 13 км тротуарной сети. Мэр предложил создать программу ремонта тротуаров.

Отремонтировано или заменено более 1 км ливневой канализации и 248 ливневых колодцев. Продолжена программа обновления коммунальных сетей: заменено 12 км водоснабжения и водоотведения. Реконструирован центральный канализационный коллектор (1, 4 км).

По сетям "Т Плюс" возникли задержки из-за подрядчика, что привело к организационным проблемам и неудобствам для горожан. Мэрия прорабатывает инициативу ужесточения штрафов в этой сфере.

Отремонтировано 10 дворов и 11 общественных территорий, благоустроено 5 пешеходных зон в Эжве. Высажено 254 дерева и 769 кустарников в разных районах города.

Снесено 21 аварийный дом. Завершено переселение из аварийного жилья до 2017 года, продолжена работа по переселению не включённых в основную программу домов. Выделено 180 млн рублей, заключено 28 контрактов и 33 соглашения на приобретение и изъятие жилых помещений.

Имеется 235 домов с признаками угрозы обрушения, для их расселения потребуется более 8 млрд рублей. Формируется проект новой программы переселения на 2025–2030 годы для домов, признанных аварийными с 2017 по 2022 год.

57 семей детей-сирот получили жильё, на это направлено более 180 млн рублей. Выполнен капитальный ремонт корпуса бывшего общежития на улице Ухтинская.

Приняты поправки для снижения последствий "точечной застройки": минимальная площадь участка для строительства многоквартирного дома – 1, 5 тыс. кв. м, изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

Построена новая газовая модульная котельная в Выльтыдоре, заменившая старую на мазуте. В Верхней Максаковке построена станция для очистки подземных вод.

До конца года в Сыктывкар поступят 42 новых низкопольных автобуса. Стоимость строительства Лыжной базы на ул. Лесопарковой – более 300 млн рублей, стройка идет с опережением графика, достигнуто соглашение о продолжении финансирования. В текущем году капитально ремонтируются 9 школ, работы уже начаты, финансирование – миллиард рублей. Завершен капитальный ремонт здания Гимназии имени Пушкина, открыта новая школа в Емвале.

Начался капитальный ремонт здания Дома культуры и искусства в Кировском парке, открыт новый корпус на ул. Пушкина, 115, открыта новая модельная библиотека в микрорайоне Строитель. Проведен ремонт участкового пункта на ул. Чернова, планируется ремонт еще двух пунктов в Орбите и Краснозатонском.

Созданы проекты по увековечению памяти участников СВО, включая виртуальную «Галерею героев», «Аллею Памяти», именные «Парты героя» в школах, установлены памятные таблички. Зафиксировано около 1500 обращений в рамках поддержки семей участников СВО, создана служба сопровождения при центрах соцзащиты, работает горячая линия.