Сыктывкарец украл из магазина бытовой техники два робота-пылесоса

Пресс-служба МВД по Республике Коми сообщает, что в УМВД России по Сыктывкару поступило заявление от представителя магазина электротехники. Мужчина сообщил о краже двух роботов-пылесосов на общую сумму около 150 тысяч рублей.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый местный житель 1983 года рождения. Сыктывкарец был задержан и доставлен в отделение полиции для проведения дальнейших следственных действий.