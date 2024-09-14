Сыктывкарец украл из магазина бытовой техники два робота-пылесоса
- 08:30 14 сентября
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- Анастасия Амелькина
Пресс-служба МВД по Республике Коми сообщает, что в УМВД России по Сыктывкару поступило заявление от представителя магазина электротехники. Мужчина сообщил о краже двух роботов-пылесосов на общую сумму около 150 тысяч рублей.
Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый местный житель 1983 года рождения. Сыктывкарец был задержан и доставлен в отделение полиции для проведения дальнейших следственных действий.
Мужчина признался в содеянном и рассказал, как осуществил кражу. Сначала он воспользовался доступом к витрине и украл один робот-пылесос. Спустя несколько часов, вернувшись вместе с приятелем, он незаметно унес второй. Похищенные устройства мужчина продал случайным прохожим за 15 тысяч рублей, которые затем потратил на свои нужды.
В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). Суд избрал для него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается, ведется работа по установлению всех обстоятельств произошедшего. Виновный будет привлечен к ответственности в полном соответствии с действующим законодательством России.