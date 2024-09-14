Коми победила на всероссийском эко-субботнике «Зеленая весна - 2024»

С 2014 года Республика неизменно вносит вклад в уборку, озеленение и благоустройство территорий, высадку деревьев, организацию эко-праздников, конкурсов, тренингов и других экологически значимых событий. В 2021 году Коми впервые получила звание региона-победителя, и в этом году мы вновь добились успеха, подтвердив свои достижения и получив новый диплом за активное участие и вклад в подготовку и проведение «Зеленой весны - 2024».