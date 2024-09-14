Коми победила на всероссийском эко-субботнике «Зеленая весна - 2024»
- 10:45 14 сентября
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- Анастасия Амелькина
Коми вновь заслужила звание победителя на всероссийском эко-субботнике «Зеленая весна - 2024». Об этом сообщает глава региона Владимир Уйба.
Это ежегодный проект, организуемый Неправительственным эко-фондом имени В.И. Вернадского, который объединяет тысячи волонтеров с общей целью – защитить природу нашей страны. В мероприятии принимают участие представители органов власти, общественные организации, бизнес-структуры и активные граждане.
С 2014 года Республика неизменно вносит вклад в уборку, озеленение и благоустройство территорий, высадку деревьев, организацию эко-праздников, конкурсов, тренингов и других экологически значимых событий. В 2021 году Коми впервые получила звание региона-победителя, и в этом году мы вновь добились успеха, подтвердив свои достижения и получив новый диплом за активное участие и вклад в подготовку и проведение «Зеленой весны - 2024».
Эти успехи стали возможны благодаря усилиям жителей нашей Республики, сотрудников государственных учреждений и организаций, работников предприятий, школьников и студентов. В мероприятии «Зеленая весна» приняли участие 12 608 человек из 12 муниципалитетов. Итогом стало очищение 245 гектаров земли от 346 тонн мусора, высадка деревьев, озеленение территорий, создание цветников и улучшение мест отдыха.