В Коми за первые шесть месяцев 2024 года появилось на свет почти три тысячи младенцев

Выявлена основная причина уменьшения рождаемости в Республике Коми. Согласно данным Комистат, снижение числа потенциальных родителей негативно сказывается на рождаемости в регионе.

Так, по данным ведомства, за первые шесть месяцев текущего года родилось 2, 9 тысячи детей, что на 203 младенца меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Однако, по уровню рождаемости Коми занимает вторую позицию в СЗФО.