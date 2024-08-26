В Коми за первые шесть месяцев 2024 года появилось на свет почти три тысячи младенцев
- 23:20 26 августа
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- Инесса Богатая
Фото из архива
Выявлена основная причина уменьшения рождаемости в Республике Коми. Согласно данным Комистат, снижение числа потенциальных родителей негативно сказывается на рождаемости в регионе.
Так, по данным ведомства, за первые шесть месяцев текущего года родилось 2, 9 тысячи детей, что на 203 младенца меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Однако, по уровню рождаемости Коми занимает вторую позицию в СЗФО.
Добавим, что треть всех новорожденных — это первые дети в их семьях. Подчеркнем, что количество вторичных рождений снизилось на 7%, вторыми детьми для своих родителей стали 33% малышей, третьими — 21%, четвертыми — 8%.
109 детей родились пятыми и последующими.
Напомним, ранее мы сообщали о самых редких именах новорожденных в Республике Коми.