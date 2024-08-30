Жители Коми в июле 2024 года оставили в кафе и ресторанах почти полтора миллиарда рублей
- 20:30 30 августа
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- Инесса Богатая
В июле 2024 года жители Республики Коми оставили в заведениях общественного питания 1,4 миллиарда рублей, что на 13% больше, чем в аналогичном месяце предыдущего года. О такой статистике сообщает Комистат.
Также по данным ведомства, в апреле текущего года расходы на еду в ресторанах и кафе составляли 1,5 миллиарда рублей.
С начала года жители Коми потратили в местах общественного питания 9,9 миллиарда рублей, что составляет 111, 4% от уровня за аналогичный период 2023 года.
Эксперты отмечают, что увеличение затрат на общественное питание связано с инфляцией, ростом цен на продукты и услуги, а также увеличением числа клиентов.
Заведения общественного питания в республике продолжают играть важную роль в экономике, демонстрируя активный рост потребления. Это может стимулировать дальнейшее развитие этой сферы.