Жители Коми в июле 2024 года оставили в кафе и ресторанах почти полтора миллиарда рублей

В июле 2024 года жители Республики Коми оставили в заведениях общественного питания 1,4 миллиарда рублей, что на 13% больше, чем в аналогичном месяце предыдущего года. О такой статистике сообщает Комистат.

Также по данным ведомства, в апреле текущего года расходы на еду в ресторанах и кафе составляли 1,5 миллиарда рублей.