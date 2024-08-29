Жительницу Коми наградили медалью за спасение тонущего ребенка

В Главном управлении МЧС по Коми торжественно вручили медаль Марии Игнатовой "За спасение погибающих на водах". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Героический поступок Марии произошел три года назад, 22 августа, на реке Помос в Усть-Куломском районе. Девушка с сыном была на прогулке у воды и услышала крики о помощи. В трех метрах от противоположного берега под воду и на поверхность всплывала маленькая девочка.