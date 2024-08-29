Жительницу Коми наградили медалью за спасение тонущего ребенка
- 19:00 29 августа
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- Инесса Богатая
В Главном управлении МЧС по Коми торжественно вручили медаль Марии Игнатовой "За спасение погибающих на водах". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Героический поступок Марии произошел три года назад, 22 августа, на реке Помос в Усть-Куломском районе. Девушка с сыном была на прогулке у воды и услышала крики о помощи. В трех метрах от противоположного берега под воду и на поверхность всплывала маленькая девочка.
"Меня поразило, что она не кричала, только махала руками и ненадолго уходила под воду. Лишь потом я узнала, что дети тонут молча! ", - рассказала Мария.
Оценив обстановку и не теряя времени, Мария немедленно прыгнула в реку. Несмотря на сильное течение, героиня быстро доплыла до ребенка, который уже был под водой, вытолкнула его на поверхность и вытащила на берег. Девушка она оказала первую помощь пострадавшей девочке и передала ее подоспевшим медикам.