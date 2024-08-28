В Коми краснокнижные арктический голец и сибирский хариус могут исчезнуть из водоемов региона

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Ученые Коми обеспокоены исчезновением арктического гольца и сибирского хариуса из-за интенсивного лова в реке Кара после ликвидации Воркутинской рыбинспекции, сообщает ФИЦ КНЦ УрО РАН. В большинстве горных рек и озер Приполярного и Полярного Урала состояние популяций этих видов удовлетворительное, за исключением реки Кожим. В августе сотрудники Института биологии Коми научного центра провели экологические исследования в заповеднике "Оченырд".

Арктический голец, внесенный в "Красную книгу Республики Коми", обитает в регионе исключительно в реке Кара. Его жилая форма встречается в горных озерах западных склонов Полярного Урала и реках бассейна Печоры. Проходной голец, мигрирующий из моря в Кару, подвергается массовому вылову. Исследования показали, что к их времени большинство особей уже были выловлены оленеводами, рыбаками и туристами.

В верховьях Кары также найдены экземпляры сибирского хариуса, включенного в "Красную книгу" и нуждающегося в защите. Ихтиологические исследования выявили наличие как неполовозрелых, так и крупных половозрелых особей.