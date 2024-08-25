В Сыктывкаре юный питбайкер сбил пенсионерку и уехал
- 23:20 25 августа
- 12+
- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Сыктывкаре подросток за рулём питбайка сбил женщину и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает УГИБДД региона.
24 августа 2024 года около 18:25 в столице Коми произошло ДТП. Ребёнок 2010 года рождения ехал на питбайке по проспекту Бумажников в сторону улицы Маяковского. Напротив дома №39 мальчик сбил женщину 1955 года рождения. Сыктывкарка переходила дорогу по «зебре». После случившегося питбайкер скрылся. Позже его разыскали.
Женщина получила ушиб колена и гематому голову. Также у нее под вопросом сотрясение головного мозга. Пострадавшую увезли в больницу.
Питбайкер прав не имеет и никогда не получал. Транспорт у мальчика изъяли и поместили на спецстоянку.
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