В Коми пешеход попал под колёса Toyota и получил травму позвоночника

В Корткеросском районе 18-летний парень попал в больницу с черепно-мозговой травмой после ДТП. Он шёл по обочине и попал под колёса иномарки. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

24 августа 2024 года около часу ночи в селе Нившера произошло ДТП. Местная жительница за рулём Toyota Corolla ехала в сторону деревни Русановская. Напротив 294 дома женщина сбила пешехода. Парень 2006 года рождения шёл по обочине справа по ходу движения автомобиля.