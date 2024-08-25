В Коми пешеход попал под колёса Toyota и получил травму позвоночника
- 14:30 25 августа
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- Анастасия Амелькина
В Корткеросском районе 18-летний парень попал в больницу с черепно-мозговой травмой после ДТП. Он шёл по обочине и попал под колёса иномарки. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
24 августа 2024 года около часу ночи в селе Нившера произошло ДТП. Местная жительница за рулём Toyota Corolla ехала в сторону деревни Русановская. Напротив 294 дома женщина сбила пешехода. Парень 2006 года рождения шёл по обочине справа по ходу движения автомобиля.
Юношу увезли в больницу с сотрясением головного мозга, черепно-мозговой травмой, травмой позвоночника и ушибом голени левой ноги. Автоледи за рулём с 2020 года.
Всего в этот день произошло 5 ДТП с пострадавшими, два из которых с участием пешеходов. Также 24 августа 12 дорожно-транспортных происшествий повлекли за собой материальный ущерб.