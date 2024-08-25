В Сыктывкаре велосипедист попал под колёса Volkswagen
- 16:00 25 августа
- 12+
- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре подросток на велосипеде попал под колёса иномарки. Об этом сообщает УГИБДД по Республике Коми.
24 августа 2024 года около 10:30 на улице Морозова столицы региона велосипедист попал под колёса авто. Volkswagen Jetta под управлением женщины 1987 года рождения выезжал с прилегающей территории 114 дома. В это время юноша 2008 года рождения двигался на двухколёсном транспорте по линии тротуара справа налево по ходу движения иномарки. Парень пересекал проезжую часть, не спешившись.
Подростка увезли в больницу с ушибом грудной клетки, черепно-мозговой травмой, ушибом колена, сотрясением головного мозга и тупой травмой живота. Водитель за рулём с 2005 года.
Напомним, что 24 августа в Корткеросском районе под колёса авто попал юноша 2008 года рождения. Парень шёл по обочине. Его госпитализировали.