В Сыктывкаре велосипедист попал под колёса Volkswagen

В Сыктывкаре подросток на велосипеде попал под колёса иномарки. Об этом сообщает УГИБДД по Республике Коми.

24 августа 2024 года около 10:30 на улице Морозова столицы региона велосипедист попал под колёса авто. Volkswagen Jetta под управлением женщины 1987 года рождения выезжал с прилегающей территории 114 дома. В это время юноша 2008 года рождения двигался на двухколёсном транспорте по линии тротуара справа налево по ходу движения иномарки. Парень пересекал проезжую часть, не спешившись.