В Коми несовершеннолетний питбайкер врезался в бетонный столб
- 16:45 25 августа
- 12+
- Анастасия Амелькина
В Сыктывдинском районе несовершеннолетний за рулём питбайка врезался с бетонную опору. Ребёнка госпитализировали. Об этом сообщает УГИБДД региона.
24 августа 2024 года около 13:50 в посёлке Пычим Сыктывдинского района произошло ДТП. Ребёнок 2009 года рождения за рулём питбайка BSE двигался в сторону Песочной улицы по улице Магистральной. Около 17 дома подросток не справился с управлением и врезался в бетонный столб освещения.
Питбайкер получил черепно-мозговую травму, ушибленную рану нижней губы, сотрясение головного мозга, мототравму и ушиб поясничного отдела позвоночника. Ребёнка увезли в больницу. В момент случившегося он был без сопровождения взрослых, а также без мотошлема. Водительское удостоверение пострадавший не имеет и никогда не получал.
Читайте также: