В Коми несовершеннолетний питбайкер врезался в бетонный столб

В Сыктывдинском районе несовершеннолетний за рулём питбайка врезался с бетонную опору. Ребёнка госпитализировали. Об этом сообщает УГИБДД региона.

24 августа 2024 года около 13:50 в посёлке Пычим Сыктывдинского района произошло ДТП. Ребёнок 2009 года рождения за рулём питбайка BSE двигался в сторону Песочной улицы по улице Магистральной. Около 17 дома подросток не справился с управлением и врезался в бетонный столб освещения.