Основатель российских соцсетей Павел Дуров задержан во Франции

Основателя Telegram и «ВКонтакте» арестовали во Франции. О том, в чём его обвиняют, пишут РИА Новости.

24 августа вечером французская пресса сообщила о задержании Дурова в аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолета, прилетевшего из Азербайджана. Дуров, имеющий французское гражданство, значился в списке разыскиваемых лиц. Французское правосудие подозревает его в причастности к различным преступлениям, включая отказ платформы Telegram от сотрудничества с властями.