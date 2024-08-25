Основатель российских соцсетей Павел Дуров задержан во Франции
- 13:16 25 августа
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- Анастасия Амелькина
Основателя Telegram и «ВКонтакте» арестовали во Франции. О том, в чём его обвиняют, пишут РИА Новости.
24 августа вечером французская пресса сообщила о задержании Дурова в аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолета, прилетевшего из Азербайджана. Дуров, имеющий французское гражданство, значился в списке разыскиваемых лиц. Французское правосудие подозревает его в причастности к различным преступлениям, включая отказ платформы Telegram от сотрудничества с властями.
Павел Дуров, знал о своем розыске во Франции, но несмотря на это, все равно прибыл в страну, где и был задержан. По информации прессы, Дуров прилетел на частном самолете из Баку, столицы Азербайджана, в сопровождении телохранителя и ассистентки. В его планах было провести в Париже хотя бы один вечер — там у него был назначен ужин.
Сейчас Павлу Дурову могут предъявить обвинения, среди которых терроризм, наркоторговля, мошенничество и отмывание денег. По данным французского журналиста Сирила Амурского, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Министерство иностранных дел России заявило, что дипломатические представители предпринимают необходимые шаги для уточнения обстоятельств задержания Дурова. Однако представители самого основателя Telegram пока не обращались за помощью.