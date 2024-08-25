В Коми во время пожара погиб мужчина

В Коми за сутки горели частный дом, квартира и автомобиль. Пожары были в Сосногорском и Печорском районах, а также в столице региона. Есть погибшие. Об этом сообщает МЧС Республики.

24 августа 2024 года в Сосногорском районе загорелся автомобиль. На 8 километре трассы Сосногорск - Поляна вспыхнул «ВАЗ». Причиной стала неисправность систем, механических узлов транспортного средства. Никто не пострадал.