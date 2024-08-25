В Коми во время пожара погиб мужчина
- 16:30 25 августа
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- Анастасия Амелькина
В Коми за сутки горели частный дом, квартира и автомобиль. Пожары были в Сосногорском и Печорском районах, а также в столице региона. Есть погибшие. Об этом сообщает МЧС Республики.
24 августа 2024 года в Сосногорском районе загорелся автомобиль. На 8 километре трассы Сосногорск - Поляна вспыхнул «ВАЗ». Причиной стала неисправность систем, механических узлов транспортного средства. Никто не пострадал.
В деревне Аранец Печорского района загорелся частный дом. Причиной стало неисправное электрооборудование. Возгорание на площади в 10 квадратных метров потушили 6 добровольцев пожарной дружины. В огне погиб мужчина 1975 года рождения.
Также 24 августа возгорание произошло в квартире на Рейдовой улице Сыктывкара. Сейчас причины возникновения огня выясняются органами дознания ГПН. Четверо огнеборцев ликвидировали горение на площади в 0,5 квадратных метров.