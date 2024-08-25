Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Любите хрустящие маринованные огурчики? Тогда приготовьте овощную закуску по этому простому рецепту. Вам понадобятся литровая банка и минимум усилий. Ингредиенты Огурцы — 600 г

Укроп — 1 зонтик

Лавровый лист — 2 шт.

Листья черной смородины и вишни — 3-4 шт.

Соль — 2 ч. л.

Сахар — 2 ч. л.

Уксусная эссенция 70% — 2 ч. л. Способ приготовления Банку и крышку стерилизуйте.

Промойте огурцы, срежьте кончики. Замочите в холодной воде на четыре часа.

Засыпьте на дно банки лаврушку, укроп, смородиновые и вишневые листья. Следом выложите огурцы. Размещайте их вертикально вплотную друг к другу.

Залейте овощи кипятком, оставьте на две минуты и перелейте воду в чистый сотейник или кастрюлю.

Всыпьте в воду сахар, соль и добавьте эссенцию, перемешайте. Поставьте на огонь и доведите до кипения.

Залейте огурчики горячим маринадом.

Плотно закройте банку, переверните и заверните в полотенце. После остывания храните в холодильнике или погребе.