15 капель на ведро — и гнилых яблок на ветках больше не будет: вот что побеждает монилиоз — даже в период плодоношения
- 21:30 25 августа
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Август — время, когда плодоносящие яблони особенно подвержены монилиозу. Опасное заболевание поражает как листья, так и плоды, вызывая их гниение прямо на ветках.
Применение химических препаратов во время плодоношения недопустимо, а вот биопрепаратами обрабатывать растения можно и нужно, сообщает опытный огородник, автор канала «Секреты бывалого дачника».
Так, приостановить развитие заболевания помогает народное средство на основе йода с марганцовкой. Для приготовления состава нужно подготовить следующие ингредиенты:
- вода — 10 л;
- сода — 4 ст.л.;
- йод — 15−20 капель;
- марганцовка — ¼ ч.л.;
- жидкое мыло — 2 ст.л.
Состав заливают в опрыскиватель и обрабатывают дерево вместе с плодами. Частота обработок — 1 раз в 5−7 дней. Обычно бывает достаточно курса из 3−4 обработок.
Дополнительные меры защиты. Если вы обнаружили на дереве засохшую ветку, ее необходимо сразу обрезать ниже пораженного участка на 5−10 см. Срез обрабатывается раствором медного купороса (50 г на 1 л воды), а затем смазывается садовым варом.
Не лишним будет установка ловчего пояса от муравьев на яблоне. Насекомые разносят грибок не только по всему дереву, но и по всему огороду.
Победить монилиоз сложно, но возможно. Для этого важно своевременно обрезать пораженные ветки и качественно и системно обрабатывать деревья, пишет hibiny.ru.