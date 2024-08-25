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15 капель на ведро — и гнилых яблок на ветках больше не будет: вот что побеждает монилиоз — даже в период плодоношения

15 капель на ведро — и гнилых яблок на ветках больше не будет: вот что побеждает монилиоз — даже в период плодоношения

Август — время, когда плодоносящие яблони особенно подвержены монилиозу. Опасное заболевание поражает как листья, так и плоды, вызывая их гниение прямо на ветках.

Применение химических препаратов во время плодоношения недопустимо, а вот биопрепаратами обрабатывать растения можно и нужно, сообщает опытный огородник, автор канала «Секреты бывалого дачника».

Так, приостановить развитие заболевания помогает народное средство на основе йода с марганцовкой. Для приготовления состава нужно подготовить следующие ингредиенты:

  • вода — 10 л;
  • сода — 4 ст.л.;
  • йод — 15−20 капель;
  • марганцовка — ¼ ч.л.;
  • жидкое мыло — 2 ст.л.

Состав заливают в опрыскиватель и обрабатывают дерево вместе с плодами. Частота обработок — 1 раз в 5−7 дней. Обычно бывает достаточно курса из 3−4 обработок.

Дополнительные меры защиты. Если вы обнаружили на дереве засохшую ветку, ее необходимо сразу обрезать ниже пораженного участка на 5−10 см. Срез обрабатывается раствором медного купороса (50 г на 1 л воды), а затем смазывается садовым варом.

Не лишним будет установка ловчего пояса от муравьев на яблоне. Насекомые разносят грибок не только по всему дереву, но и по всему огороду.

Победить монилиоз сложно, но возможно. Для этого важно своевременно обрезать пораженные ветки и качественно и системно обрабатывать деревья, пишет hibiny.ru.

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