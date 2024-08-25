15 капель на ведро — и гнилых яблок на ветках больше не будет: вот что побеждает монилиоз — даже в период плодоношения

Август — время, когда плодоносящие яблони особенно подвержены монилиозу. Опасное заболевание поражает как листья, так и плоды, вызывая их гниение прямо на ветках.

Применение химических препаратов во время плодоношения недопустимо, а вот биопрепаратами обрабатывать растения можно и нужно, сообщает опытный огородник, автор канала «Секреты бывалого дачника».