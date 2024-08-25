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Готовлю только так: легкое овощное рагу: готовим вкуснейшее блюдо из одного кабачка, морковки и пары ложек фасоли

Готовлю только так: легкое овощное рагу: готовим вкуснейшее блюдо из одного кабачка, морковки и пары ложек фасолиfreepik.com

Овощное рагу с красной фасолью — вкусное и питательное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко. Это идеальное решение для тех, кто хочет разнообразить свой рацион и насладиться богатым вкусом овощей.

Для приготовления рагу вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 кабачок;
  • 1 репчатый лук;
  • 1 морковь;
  • 0,5 стакана сухой фасоли;
  • 1 стакан томатного сока;
  • 2 столовые ложки растительного масла;
  • 4 стакана воды;
  • 0,5 чайной ложки соли;
  • 0,5 чайной ложки чёрного молотого перца.

Процесс приготовления

  1. Промойте и замочите красную фасоль на 3-4 часа для набухания.
  2. Очистите и нарежьте репчатый лук, морковь и кабачок.
  3. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до золотистого цвета.
  4. Добавьте морковь и кабачок, посолите и поперчите.
  5. Выложите фасоль в сковороду, влейте томатный сок и перемешайте.
  6. Тушите под крышкой на медленном огне в течение 20-25 минут.

Подавайте овощное рагу с красной фасолью горячим, посыпав зелёным луком, пишет pravda.ru.

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