Готовлю только так: легкое овощное рагу: готовим вкуснейшее блюдо из одного кабачка, морковки и пары ложек фасоли
- 17:03 25 августа
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- Служба новостей
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Овощное рагу с красной фасолью — вкусное и питательное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко. Это идеальное решение для тех, кто хочет разнообразить свой рацион и насладиться богатым вкусом овощей.
Для приготовления рагу вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 1 кабачок;
- 1 репчатый лук;
- 1 морковь;
- 0,5 стакана сухой фасоли;
- 1 стакан томатного сока;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- 4 стакана воды;
- 0,5 чайной ложки соли;
- 0,5 чайной ложки чёрного молотого перца.
Процесс приготовления
- Промойте и замочите красную фасоль на 3-4 часа для набухания.
- Очистите и нарежьте репчатый лук, морковь и кабачок.
- В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до золотистого цвета.
- Добавьте морковь и кабачок, посолите и поперчите.
- Выложите фасоль в сковороду, влейте томатный сок и перемешайте.
- Тушите под крышкой на медленном огне в течение 20-25 минут.
Подавайте овощное рагу с красной фасолью горячим, посыпав зелёным луком, пишет pravda.ru.