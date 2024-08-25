Готовлю только так: легкое овощное рагу: готовим вкуснейшее блюдо из одного кабачка, морковки и пары ложек фасоли

Овощное рагу с красной фасолью — вкусное и питательное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко. Это идеальное решение для тех, кто хочет разнообразить свой рацион и насладиться богатым вкусом овощей.

Для приготовления рагу вам понадобятся следующие ингредиенты: