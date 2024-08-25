Что в щи кладем первым - капусту или картофель: запомните это очень несложное правило

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Основные ингредиенты Щи являются традиционным русским блюдом и готовятся по-разному в разных регионах страны. Шеф-повар Андрей Махов раскрывает основные принципы приготовления настоящих русских щей.

Основа щей - наваристый мясной бульон Бульон для щей готовится не менее 2-2,5 часов из говядины, свинины или баранины с добавлением копченостей. Он должен быть очень насыщенным для придания щам глубокого вкуса.

Ингредиенты щей

Основными ингредиентами щей являются капуста (свежая или квашеная) и различные корнеплоды - лук, петрушка, сельдерей, пастернак. Ранее в щи также добавляли муку для придания густоты.

Приготовление квашеной капусты

Квашеную капусту нужно предварительно томить или тушить с добавлением копченостей для смягчения. Картофель следует варить отдельно из-за кислоты в капусте.

Заправка щей