Что в щи кладем первым - капусту или картофель: запомните это очень несложное правило
- 17:01 25 августа
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Основные ингредиенты
Щи являются традиционным русским блюдом и готовятся по-разному в разных регионах страны. Шеф-повар Андрей Махов раскрывает основные принципы приготовления настоящих русских щей.
Основа щей - наваристый мясной бульон
Бульон для щей готовится не менее 2-2,5 часов из говядины, свинины или баранины с добавлением копченостей. Он должен быть очень насыщенным для придания щам глубокого вкуса.
Ингредиенты щей
Основными ингредиентами щей являются капуста (свежая или квашеная) и различные корнеплоды - лук, петрушка, сельдерей, пастернак. Ранее в щи также добавляли муку для придания густоты.
Приготовление квашеной капусты
Квашеную капусту нужно предварительно томить или тушить с добавлением копченостей для смягчения. Картофель следует варить отдельно из-за кислоты в капусте.
Заправка щей
Перед подачей на стол щи заправляют сметаной или сливками. Правильная соленость достигается поэтапным добавлением соли при варке бульона и овощей.