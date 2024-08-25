Указ подписали, теперь все решено: баню теперь придется снести — касается всех, у кого есть дача
- 15:17 25 августа
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- Служба новостей
Недавно Госдума утвердила значительные изменения в Закон о садоводстве и огородничестве (№ 217-ФЗ). Теперь чётко разграничены права и обязанности по поводу построек на дачных и огородных участках.
Нововведения для дачных участков Согласно новому регламенту, на огородных участках более запрещено строительство любых капитальных объектов, даже если они не оформлены в кадастре. Это означает, что каменные бани на фундаменте подлежат сносу. Исключение делают лишь временные конструкции, такие как теплицы, навесы и заборы.
Разрешённые сооружения на садовых участках На садовых участках разрешается возведение некоторых капитальных объектов. Здесь можно строить жилые дома, хозяйственные постройки и другие вспомогательные сооружения. Жилые дома могут быть до трёх этажей и предназначены исключительно для проживания, без коммерческого использования.
В дополнение к жилым домам, на садовых участках можно установить сараи, теплицы, навесы, летние кухни и другие вспомогательные постройки. Здесь также можно оборудовать зоны отдыха, детские и спортивные площадки, места для разведения костров и мангалов.
Однако все капитальные строения на садовых участках должны быть надлежащим образом оформлены и зарегистрированы. Незаконное возведение объектов может привести к административной или уголовной ответственности.
Специфика использования огородных участков Согласно новым поправкам, огородные земельные участки предназначены исключительно для выращивания сельскохозяйственных культур. Здесь разрешается строить только временные некапитальные сооружения. Строительство жилых домов, бань и других стационарных объектов на таких участках запрещено.
Кроме того, огородные участки не могут использоваться под садоводство или предпринимательскую деятельность. Их назначение – выращивание овощей, ягод, фруктов и иных сельхозкультур для личного пользования.
Таким образом, обновлённый Закон о садоводстве и огородничестве № 217-ФЗ чётко определяет, что можно и что нельзя строить на дачных и огородных участках. Это позволяет упорядочить застройку и рационально использовать земельные ресурсы. Садоводам важно внимательно ознакомиться с новыми правилами, чтобы избежать нарушений и возможных санкций.
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