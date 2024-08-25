Указ подписали, теперь все решено: баню теперь придется снести — касается всех, у кого есть дача

Недавно Госдума утвердила значительные изменения в Закон о садоводстве и огородничестве (№ 217-ФЗ). Теперь чётко разграничены права и обязанности по поводу построек на дачных и огородных участках.

Нововведения для дачных участков Согласно новому регламенту, на огородных участках более запрещено строительство любых капитальных объектов, даже если они не оформлены в кадастре. Это означает, что каменные бани на фундаменте подлежат сносу. Исключение делают лишь временные конструкции, такие как теплицы, навесы и заборы.