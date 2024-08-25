"Выходные перенесли, этого требует ситуация в стране": в новогодние праздники 2024-2025 внесли смелые изменения

Россияне узнали о новых правилах, касающихся празднования Нового года 2024-2025, сообщает prochepetsk.ru. Праздничные новогодние дни в 2025 году начнутся 29 декабря и продлятся до 8 января. Майские праздники отметят с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Министерство труда предложило сделать 31 декабря выходным.

Согласно инициативе Минтруда, в 2025 году установят следующие праздничные дни: с 1 по 7 января, с 22 по 23 февраля, с 8 по 9 марта, с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня, со 2 по 4 ноября и 31 декабря.

С 2025 на 2026 годы планируют установить праздничные дни с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года. Министерство труда намерено перенести несколько выходных для увеличения длины праздничного времени.