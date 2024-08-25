Добавила в ведро — и полы заскрипели от чистоты и блеска: такого эффекта даже от хлорки не будет — уборка в радость
- 11:04 25 августа
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- Служба новостей
Для мытья полов обычно используют хлорку или похожие химические гели, однако они могут быть опасны для некоторых видов покрытий, из-за чего лучше готовить средство самостоятельно. Для этого вам потребуются самые простые компоненты.
Если вы хотите сделать поверхность полов не только чистой, но и блестящей, то воспользуйтесь лимоном, солью и гвоздикой. Последний компонент следует предварительно измельчить до состояния порошка.
В 500 мл воды добавьте 5 столовых ложек цитрусового сока, 1 столовую ложку соли и 1 чайную ложку гвоздики. Размешайте состав, процедите его перед использованием, сообщает автор канала «Ладно».
Добавьте жидкость в ведро воды и приступайте к привычной уборке. Данное средство является безопасным, поэтому вам не придётся его промывать. Достаточно дать поверхностям высохнуть естественным образом.
Уже после уборки вы заметите, что полы стали абсолютно чистыми. Такое сияние и аромат смогут сохраниться на долгое время, из-за чего вам не придётся убираться часто.