Добавила в ведро — и полы заскрипели от чистоты и блеска: такого эффекта даже от хлорки не будет — уборка в радость

Для мытья полов обычно используют хлорку или похожие химические гели, однако они могут быть опасны для некоторых видов покрытий, из-за чего лучше готовить средство самостоятельно. Для этого вам потребуются самые простые компоненты.

Если вы хотите сделать поверхность полов не только чистой, но и блестящей, то воспользуйтесь лимоном, солью и гвоздикой. Последний компонент следует предварительно измельчить до состояния порошка.