Защита смородины от вредителей и болезней: как подготовить куст к зиме

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур на наших дачных участках. Ее ценят за вкусные, полезные плоды, а также неприхотливость к условиям выращивания. Однако, чтобы весной куст порадовал обильным урожаем, важно правильно его подготовить к зимовке.

Многие садоводы знают основные правила зимней подготовки смородины: обрезка, мульчирование, укрытие. Но есть один маленький, но важный момент, о котором часто забывают. А ведь он может серьезно повлиять на состояние и плодоношение куста в следующем сезоне.