Вношу это — и почва под высадку озимого чеснока подготовлена: такой рыхлой и плодородной ещё не была

В высадке озимого чеснока нет ничего сложного, однако при неправильных действиях существует большая вероятность, что культура замерзнет уже зимой. Чтобы избежать таких неприятностей, необходимо заняться подготовлением почвы прямо сейчас.

Изначально следует вскопать те грядки, на которых будет расти озимый чеснок. Не забудьте разделить крупные комки земли вилами, а также удалить все сорняки. Только после этого следует переходить к внесению удобрения.