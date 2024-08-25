Вношу это — и почва под высадку озимого чеснока подготовлена: такой рыхлой и плодородной ещё не была
- 07:13 25 августа
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- Служба новостей
В высадке озимого чеснока нет ничего сложного, однако при неправильных действиях существует большая вероятность, что культура замерзнет уже зимой. Чтобы избежать таких неприятностей, необходимо заняться подготовлением почвы прямо сейчас.
Изначально следует вскопать те грядки, на которых будет расти озимый чеснок. Не забудьте разделить крупные комки земли вилами, а также удалить все сорняки. Только после этого следует переходить к внесению удобрения.
На один квадратный метр вам понадобится 2 кг перегноя, 30 г суперфосфата и 15 г калийной соли. При необходимости перегной можно заменить компостом, информирует автор канала «Идеальный огород».
Распределите удобрение по грядкам, немного вкопайте его в почву. Если грунт кисловат, то следует воспользоваться известью или доломитовой мукой. На один квадратный метр у вас уйдёт всего 1 стакан порошка.
После посадки культуры можете застелить грядки мульчирующим слоем. Такая подготовка почвы обеспечит озимый чеснок необходимыми питательными веществами, а также убережет культуру от замерзания даже в самые холодные дни, пишет hibiny.ru.