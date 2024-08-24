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Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: делайте побольше банок, это очень вкусно

Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: делайте побольше банок, это очень вкусноfreepik.com

Закуска из баклажанов по-грузински — это вкусное острое блюдо, которое станет отличным дополнением к столу в холодное время года. Оно прекрасно сочетается с различными видами мяса и гарниров.

Для приготовления этой закуски нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • баклажаны — 1200 г;
  • болгарский перец — 4-5 штук;
  • острый перец — 1 штука;
  • чеснок — 1 головка;
  • сахар — 1 столовая ложка;
  • соль — 1 чайная ложка;
  • уксус 9% — 80 мл;
  • подсолнечное рафинированное масло — 100 мл.

Процесс приготовления состоит из следующих шагов:

  1. Нарежьте баклажаны кубиками и положите их в глубокую миску, пересыпав солью. Оставьте баклажаны на 30-40 минут.
  2. Очистите чеснок и разрежьте болгарский перец пополам, удалив семена. Горький перец можно оставить с семенами, если вы любите острые блюда. Измельчите перцы и чеснок в блендере.
  3. Отожмите баклажаны от лишней жидкости и разогрейте масло на сковороде. Обжарьте баклажаны до золотистой корочки.
  4. Переложите измельчённые перцы и чеснок в кастрюлю, добавьте масло и уксус, доведите до кипения. Затем добавьте обжаренные баклажаны, сахар и соль. Кипятите смесь в течение 10 минут.
  5. Разложите горячую закуску в стерилизованные сухие банки.
  6. Закройте банки крышками, переверните их вверх дном и укутайте тёплым одеялом до полного остывания.

Закуска из баклажанов по-грузински готова. Храните её в прохладном месте, например, в холодильнике или в кладовой, пишет pravda.ru.

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