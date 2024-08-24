Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: делайте побольше банок, это очень вкусно
- 21:30 24 августа
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- Служба новостей
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Закуска из баклажанов по-грузински — это вкусное острое блюдо, которое станет отличным дополнением к столу в холодное время года. Оно прекрасно сочетается с различными видами мяса и гарниров.
Для приготовления этой закуски нам понадобятся следующие ингредиенты:
- баклажаны — 1200 г;
- болгарский перец — 4-5 штук;
- острый перец — 1 штука;
- чеснок — 1 головка;
- сахар — 1 столовая ложка;
- соль — 1 чайная ложка;
- уксус 9% — 80 мл;
- подсолнечное рафинированное масло — 100 мл.
Процесс приготовления состоит из следующих шагов:
- Нарежьте баклажаны кубиками и положите их в глубокую миску, пересыпав солью. Оставьте баклажаны на 30-40 минут.
- Очистите чеснок и разрежьте болгарский перец пополам, удалив семена. Горький перец можно оставить с семенами, если вы любите острые блюда. Измельчите перцы и чеснок в блендере.
- Отожмите баклажаны от лишней жидкости и разогрейте масло на сковороде. Обжарьте баклажаны до золотистой корочки.
- Переложите измельчённые перцы и чеснок в кастрюлю, добавьте масло и уксус, доведите до кипения. Затем добавьте обжаренные баклажаны, сахар и соль. Кипятите смесь в течение 10 минут.
- Разложите горячую закуску в стерилизованные сухие банки.
- Закройте банки крышками, переверните их вверх дном и укутайте тёплым одеялом до полного остывания.
Закуска из баклажанов по-грузински готова. Храните её в прохладном месте, например, в холодильнике или в кладовой, пишет pravda.ru.