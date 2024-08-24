Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: делайте побольше банок, это очень вкусно

Закуска из баклажанов по-грузински — это вкусное острое блюдо, которое станет отличным дополнением к столу в холодное время года. Оно прекрасно сочетается с различными видами мяса и гарниров.

Для приготовления этой закуски нам понадобятся следующие ингредиенты: