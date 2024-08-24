В Сыктывкаре байкер опрокинулся на проезжей части

Эжвинскому байкеру пришлось отдать мотоцикл после ДТП. Об этом сообщает УГИБДД Республики Коми. 23 августа 2024 года около 19:06 в Эжве произошло дорожно-транспортное происшествие. Мотоциклист 1989 года рождения ехал по Емвальской улице в сторону улицы Маяковского. Напротив 20 дома мужчина не справился с управлением и опрокинулся на проезжей части.

Байкер получил множественные поверхностные раны кожи. В момент случившегося он был в мотошлеме. Госпитализация ему не потребовалась.

Известно, что права водитель Lifan имеет с 2009 года. Но категории на мотоцикл мужчина не получал, поэтому транспорт изъяли и поместили на спецстоянку.