В Коми неопытная автоледи сбила пешехода
- 14:30 24 августа
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- Анастасия Амелькина
В Прилузском районе женщина переходила дорогу по «зебре» и попала под колёса «Лады». Об этом сообщает УГИБДД по региону.
23 августа 2024 года в селе Объячево около 01:29 случилось дорожно-транспортное происшествие. Девушка 2001 года рождения за рулём Lada Kalina ехала по Центральной улице в сторону улицы Мира с Юбилейной. Напротив 6 дома водитель не заметила пешехода и наехала на него. Женщина 1983 года рождения переходила дорогу по «зебре» слева направо по ходу движения машины.
41-летняя местная жительница получила вывих правого плеча. Госпитализация ей не потребовалась.
Водитель получила права только в мае этого года. Как девушка пояснила сотрудникам ГАИ, на дороге было очень туманно, поэтому она и не заметила пешехода.
Всего в этот день произошло 6 ДТП с пострадавшими. В трёх из них травмы получили пешеходы. Помимо происшествия в Объячево подобные случаи застали жителей Сыктывкара.