В Коми неопытная автоледи сбила пешехода

В Прилузском районе женщина переходила дорогу по «зебре» и попала под колёса «Лады». Об этом сообщает УГИБДД по региону.

23 августа 2024 года в селе Объячево около 01:29 случилось дорожно-транспортное происшествие. Девушка 2001 года рождения за рулём Lada Kalina ехала по Центральной улице в сторону улицы Мира с Юбилейной. Напротив 6 дома водитель не заметила пешехода и наехала на него. Женщина 1983 года рождения переходила дорогу по «зебре» слева направо по ходу движения машины.