Ухтинский байкер попал в больницу с переломом и ранением
- 16:00 24 августа
- 12+
- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Ухте мотоциклист попал в больницу после ДТП. От тяжких травм мужчину спас мотошлем. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
23 августа 2024 года около 11:33 в Ухте произошло ДТП. Водитель 1967 года рождения за рулём мотоцикла Kawasaki ехал по улице Мира в сторону Севастопольской улицы со стороны Сосногорского шоссе. Напротив 1 дома мужчина не справился с управлением и наехал на бордюрный камень.
Ухтинца доставили в больницу с проникающим ранением передней брюшной стенки и переломом четвертого пальца правой руки. В момент случившегося мужчина был в мотошлеме. За рулём водитель с 1986 года.
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