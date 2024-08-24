Ухтинский байкер попал в больницу с переломом и ранением

В Ухте мотоциклист попал в больницу после ДТП. От тяжких травм мужчину спас мотошлем. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

23 августа 2024 года около 11:33 в Ухте произошло ДТП. Водитель 1967 года рождения за рулём мотоцикла Kawasaki ехал по улице Мира в сторону Севастопольской улицы со стороны Сосногорского шоссе. Напротив 1 дома мужчина не справился с управлением и наехал на бордюрный камень.