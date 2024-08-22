Мэр Инты останется под стражей до октября этого года
- 16:45 22 августа
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- Инесса Богатая
Фото из архива
Суд отклонил запрос обвиняемого в служебных злоупотреблениях чиновника и его адвоката на изменение меры пресечения. Об этом сообщает пресс-служба судов Республики Коми.
Напомним, мэра Инты Владимира Киселева задержали в столице Коми 11 августа по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. В тот же день Сыктывкарский городской суд принял решение поместить его под стражу на два месяца, до 8 октября текущего года.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов республики, во время апелляции Владимир Киселев и его адвокат просили применить другую меру пресечения, которая не подразумевает заключение.
Тем не менее, Верховный суд Коми 22 августа подтвердил решение столичного городского суда, оставив апелляционную жалобу без удовлетворения.