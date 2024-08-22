Мэр Инты останется под стражей до октября этого года

Суд отклонил запрос обвиняемого в служебных злоупотреблениях чиновника и его адвоката на изменение меры пресечения. Об этом сообщает пресс-служба судов Республики Коми.

Напомним, мэра Инты Владимира Киселева задержали в столице Коми 11 августа по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. В тот же день Сыктывкарский городской суд принял решение поместить его под стражу на два месяца, до 8 октября текущего года.