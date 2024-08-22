В Сыктывкаре у пенсионера украли баян
- 16:00 22 августа
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- Инесса Богатая
В дежурную часть УМВД России по Сыктывкару обратился местный житель 1938 года рождения. Он сообщил о краже баяна. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Пенсионер объяснил сотрудникам правоохранительных органов, что оставил музыкальный инструмент у подъезда. Вспомнив, что забыл мобильный телефон дома, он вернулся в квартиру. Когда он вышел обратно, обнаружил, что баян исчез.
Оперативники проанализировали записи с камер видеонаблюдения и увидели, как неизвестный прохожий взял тележку с музыкальным инструментом. Подозреваемого быстро идентифицировали, задержали у него дома и привезли в Управление для допроса.
Злоумышленником оказался ранее судимый житель Сыктывкара, родившийся в 1980 году. Задержанный сообщил, что решил украсть оставленный без присмотра баян с намерением продать его и заработать деньги.
Следственное Управление возбудило уголовное дело против предполагаемого вора по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса РФ (кража). Музыкальный инструмент изъяли и вернут владельцу после проведения оценочной экспертизы. Фигуранту избрали меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.