В Сыктывкаре у пенсионера украли баян

В дежурную часть УМВД России по Сыктывкару обратился местный житель 1938 года рождения. Он сообщил о краже баяна. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Пенсионер объяснил сотрудникам правоохранительных органов, что оставил музыкальный инструмент у подъезда. Вспомнив, что забыл мобильный телефон дома, он вернулся в квартиру. Когда он вышел обратно, обнаружил, что баян исчез.