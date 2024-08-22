Осенний уход за гортензиями: как правильно подготовить их к зимовке

Очаровательные соцветия гортензий радуют садоводов своей пышностью и продолжительным цветением почти до самых морозов. Но для того, чтобы эти неприхотливые, но в то же время требовательные растения успешно перезимовали и в следующем сезоне порадовали обильным цветением, необходимо правильно подготовить их к зимнему периоду.

Первым делом, в конце сентября — начале октября, когда цветение гортензий постепенно затухает, нужно провести обрезку растений. Удалите все отцветшие соцветия, оставив лишь небольшие пеньки длиной 10-15 см. Это необходимо для того, чтобы в следующем году из этих пеньков сформировались новые, более мощные цветоносы.