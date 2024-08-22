Замочила полотенца, тряпки — и подарила им новую жизнь: "столетние" пятна растворятся за минуты — ослепительная чистота

Кухонные полотенца и тряпки загрязняются с молниеносной скоростью, при этом удалить различные жирные пятна, неприятные запахи иногда не получается даже с помощью стирального порошка. Справиться с любыми загрязнениями будет возможно благодаря особому самодельному средству.

Наполните большую кастрюлю водой, добавьте в неё соду, соль и натёртое хозяйственное мыло. Такое мыло можно заменить и обычным средством для посуды.