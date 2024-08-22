Замочила полотенца, тряпки — и подарила им новую жизнь: "столетние" пятна растворятся за минуты — ослепительная чистота
- 11:04 22 августа
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- Служба новостей
Кухонные полотенца и тряпки загрязняются с молниеносной скоростью, при этом удалить различные жирные пятна, неприятные запахи иногда не получается даже с помощью стирального порошка. Справиться с любыми загрязнениями будет возможно благодаря особому самодельному средству.
Наполните большую кастрюлю водой, добавьте в неё соду, соль и натёртое хозяйственное мыло. Такое мыло можно заменить и обычным средством для посуды.
Доведите жидкость до кипения, проварите её в течение 10 минут, после чего перелейте раствор в таз. После этого следует добавить ½ стакана отбеливателя. Тщательно перемешайте состав, погрузите в него грязные кухонные полотенца и тряпки.
Замачивайте текстильные изделия до тех пор, пока жидкость полностью не остынет. Слейте раствор, прополощите полотенца в чистой воде, далее постирайте их привычным способом, сообщает эксперт Марина Жукова.
Уже после стирки вы не обнаружите на полотенцах даже самых стойких загрязнений. Текстиль также станет пахнуть свежестью и чистотой, из-за чего вам будет приятно им пользоваться, пишет hibiny.ru.