Теплый солнечный день ожидает жителей Коми 22 августа

Сегодня, в День Республики, на территории Коми ожидается переменная облачность, сообщают специалисты регионального ЦГМС.

Как сообщают метеорологи, в большинстве районов республики осадки маловероятны, однако на крайнем северо-востоке возможен небольшой дождь. В ночные и утренние часы местами возможно образование тумана. Ветер будет дуть с северного направления со скоростью 4-9 м/с. Ночные температуры составят +6…+11 градусов Цельсия, днем воздух прогреется до +16…+21 градуса, местами ночью температура может опуститься до 0…+5, днем – подняться до +11…+16 градусов Цельсия.