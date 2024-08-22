Теплый солнечный день ожидает жителей Коми 22 августа
- 06:30 22 августа
- 12+
- Татьяна Зубова
Сегодня, в День Республики, на территории Коми ожидается переменная облачность, сообщают специалисты регионального ЦГМС.
Как сообщают метеорологи, в большинстве районов республики осадки маловероятны, однако на крайнем северо-востоке возможен небольшой дождь. В ночные и утренние часы местами возможно образование тумана. Ветер будет дуть с северного направления со скоростью 4-9 м/с. Ночные температуры составят +6…+11 градусов Цельсия, днем воздух прогреется до +16…+21 градуса, местами ночью температура может опуститься до 0…+5, днем – подняться до +11…+16 градусов Цельсия.
В столице региона в ближайшие сутки ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода. Ветер северный, его скорость составит 1-6 м/с. Температура ночью около +6…+8 градусов Цельсия, днем воздух прогреется до +18…+20 градусов.